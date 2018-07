POL-ME: Unbekannter beraubt Juwelier - Haan - 1807015

Mettmann (ots) - Am Dienstag, dem 03.07.2018, gegen 17:35 Uhr, betrat eine männliche Person ein Juweliergeschäft an der Kaiserstraße in Haan und bat die Angestellte, ihm ein Schmuckstück aus einem Schaufensterkasten zu zeigen. Als die Frau den Kasten aufschloss, wurde sie von dem Mann zur Seite gestoßen. Die Angestellte stürzte zu Boden und zog sich dabei eine leichte Kopfverletzung zu. Unterdessen griff der Unbekannte in den Schaufensterkasten und entwendete daraus diverse Schmuckstücke. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Friedrichstraße.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40-45 Jahre alt

- kurzes dunkelbraunes Haar

- leichter Oberlippenbart

- Tattoo an einem der beiden Handgelenke

- mitteleuropäisches Aussehen

- bekleidet mit einem hellen Hemd, einer dunkelblauen Weste und einer Jeans

- sprach Deutsch mit "Akzent"

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129/ 9328-6480, jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell