POL-ME: Fahrzeugwrack unzulässig abgeschleppt - Wülfrath - 1807017

Mettmann (ots) - Am Dienstagnachmittag des 03.07.2018 stoppten die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes Mettmann an der Dieselstraße in Wülfrath ein "verkehrsgefährdendes Gespann". Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer schleppte hinter seinem Fahrzeug einen weder zugelassenen noch fahrtüchtigen Lkw. Schon von weitem konnte man das Gespann hören: Der linke Vorderreifen des abgeschleppten schrottreifen Fahrzeugs war derart verschlissen, dass die Lauffläche sich löste und bei jeder Umdrehung auf die Fahrbahn klatschte. Das rechte Vorderrad hing nur noch an zwei gelockerten Radbolzen und drohte, vom Fahrzeug zu brechen. Die Beamten untersagten umgehend die Weiterfahrt. Daraufhin kümmerte sich der Fahrer um einen fachmännischen Abtransport des Wracks. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell