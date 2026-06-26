Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Verdacht des Raubes in Neustadt in Holstein - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

In der Nacht auf Montag (22.06.2026) kam es nach bisherigem Ermittlungsstand zu einem Raubüberfall in Neustadt in Holstein. Ein dortiger Anwohner soll auf seinem Grundstück von zwei unbekannten Personen niedergeschlagen worden sein. Anschließend sollen dem Geschädigten verschiedene persönliche Gegenstände sowie Bargeld in einer unteren vierstelligen Höhe entwendet worden sein. Die Kriminalpolizei in Neustadt ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter sollen dem Geschädigten gegen 0:10 Uhr auf dessen Auffahrt in der Straße Timpenbarg aufgelauert und ihn beim Verlassen seines PKW überfallen haben. Als weitere Anwohnerinnen und Anwohner die Auseinandersetzung bemerkten und auf sich aufmerksam machten, seien die Täter in Richtung der Pelzerhakener Straße davongelaufen. Der Geschädigte wurde bei der Tat verletzt und zur Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Den bisherigen Hinweisen und Ermittlungen nach passierten die Täter auf der Flucht die Pelzerhakener Straße sowie die Straße Erlengrund. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die in der Zeit vom 0:00 Uhr bis 0:30 Uhr zwei Personen in den zuvor beschriebenen Straßenzügen oder der unmittelbaren Umgebung gesehen haben.

Der vorliegenden Beschreibung nach sollen die beiden Männer etwa 185 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Vermummt waren sie möglicherweise mit weißen Dreieckstüchern und sollen blaue Einweghandschuhe getragen haben.

Zeugen die Angaben zu den Personen oder dem Tatgeschehen in der Nacht auf Montag machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04561/6150 an die Kriminalpolizei in Neustadt in Holstein

Fragen zu dieser Presseinformation sind an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck zu richten.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Cassian Frase - Polizeidirektion Lübeck

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