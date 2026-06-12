Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Wohnungsbrand in Lübeck St. Gertrud - Kriminalpolizei ermittelt zur Klärung Brandursache

Lübeck (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Lübeck St. Gertrud sind am Donnerstag (11.06.2026) zwei Männer im Alter von 90 und 41 Jahren leicht verletzt worden. Das Feuer brach nach Meldung von Anwohnern gegen 03.30 Uhr aus, die betroffene Wohnung wurde dabei stark beschädigt. Aufgrund vorhandener Schadstoffbelastung in der Luft mussten weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen räumen, sie wurden zunächst in einem Hotel untergebracht. Die Lübecker Kriminalpolizei setzt am heutigen Freitagmorgen die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache fort.

Nach derzeitigem Sachstand beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf circa 250.000 Euro. Feuer, Hitze, Rauch und Löschwasser beschädigten nicht nur die brandbetroffene Wohnung im Hochparterre, sondern auch weitere Mietwohnungen des Mehrfamilienhauses in der Elisabeth-Haseloff-Straße. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück kehren können, steht derzeit noch nicht fest.

Nach den ersten Maßnahmen vor Ort, Zeugenbefragungen und Sicherung von Spuren führt das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei am Freitagvormittag die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache fort. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen nach bisherigem Stand nicht vor. Die Ermittler prüfen jetzt Hinweise, die auf eine fahrlässige Verursachung des Feuers hindeuten könnten. Auch ein technischer Defekt kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Der gesamte betroffene Gebäudeteil ist weiterhin beschlagnahmt.

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