Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Fehmarn

Windsurfer tot auf Fehmarn gefunden

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.06.2026) entdeckten Passanten einen leblos im Gewässer treibenden Mann am Strand Gold auf Fehmarn. Ein Helfer zog den nicht ansprechbaren Windsurfer aus dem Wasser. Es stellte sich heraus, dass dieser bereits verstorben war. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden liegen nach bisherigem Ermittlungsstand nicht vor, die aktuellen Erkenntnisse deuten auf einen medizinischen Hintergrund hin.

Gegen 14:20 Uhr entdeckten Passantinnen den leblos im Wasser treibenden Mann im Bereich des Strandes zwischen Gold und Strukkamphuk und informierten über den Notruf Polizei und Rettungsdienst. Sie machten einen weiteren Passanten auf den Fund aufmerksam. Dieser konnte den leblosen Körper aus dem Wasser ziehen.

Wie sich herausstellte, war der Mann bereits tot. Den bisherigen Ermittlungserkenntnissen nach verstarb der 69 Jahre alte Mann aus Rheinland-Pfalz nicht aufgrund eines Fremdverschuldens, die Hinweise deuten auf einen medizinischen Hintergrund hin.

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