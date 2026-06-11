Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

Verkehrsunfall in der Travemünder Allee: PKW, Bäume und Verkehrszeichen beschädigt

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (10.06.2026) kam ein Lübecker mit seinem Mercedes in der Travemünder Allee nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen zwei Bäume und mehrere Verkehrszeichen. Der Fahrer des Daimlers erlitt Verletzungen, Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten ihn in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Erkenntnisstand führte ein plötzlich eingetretener Krankheitszustand zu dem Verkehrsunfall.

Um 22:15 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu dem Verkehrsunfall in der Travemünder Allee in Höhe des Volksfestplatzes alarmiert. In Fahrtrichtung stadtauswärts stellten die Einsatzkräfte mehrere umgefahrene Verkehrszeichen und zwei umgekippte Bäume fest. Neben der parallel zur Travemünder Allee verlaufenden Busspur stand ein stark beschädigter Mercedes GLK. Ersthelfer kümmerten sich bereits um den noch im Fahrzeug sitzenden 49 Jahre alten Fahrer. Für die Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrten die Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck die Travemünder Allee in Richtung Herrentunnel.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 49 Jahre alte Fahrer des Mercedes die Travemünder Allee stadtauswärts und geriet im Zusammenhang mit einem plötzlich eingetretenen Krankheitszustand nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam das Fahrzeug in die Bankette, überfuhr mehrere Verkehrszeichen, prallte gegen zwei Bäume und kam schließlich stark beschädigt auf dem Grünstreifen neben der Busspur zum Stehen.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes übernahmen die Versorgung des verletzen Lübeckers, er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Mercedes. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr sorgte für die Sicherung der umgestürzten Bäume. Gegen 00:50 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Herrentunnel wieder vollständig frei.

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