Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Versuchter Raub am Bismarck-Denkmal

Lübeck (ots)

Montagnachmittag (08.06.2026) meldete ein Passant der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Bereich des Bismarck-Denkmals in St. Lorenz. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden vor Ort Hinweise auf eine mögliche Raubstraftat, eine Person war leicht verletzt worden. Ein Tatverdächtiger kam ins Polizeigewahrsam.

Gegen 17.24 Uhr am Montag bemerkte ein Passant im Bereich des Bismarck-Denkmals vier Personen, die miteinander in Streit geraten waren und informierte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten vom 1. und 2. Polizeirevier saß ein 33-jähriger Mann mit einer leichten Verletzung auf den Stufen des Denkmals. Ein 28-jähriger Mann wurde von einem 32-jährigen Eritreer Mann auf den Boden gedrückt. Die beiden Personen konnten von den Beamten getrennt werden, anschließend wurden die Beteiligten einzeln befragt.

Nach ersten Erkenntnissen sollen der Eritreer und eine weitere unbekannte Person versucht haben, dem 33-Jährigen den Rucksack zu entreißen. Als dessen 28-jähriger Bekannter zur Hilfe gekommen wäre, wäre der von dem Eritreer zu Boden geworfen worden. Der unbekannte Tatverdächtige hätte außerdem mit einem Fahrradschloss nach dem 33-jährigen Lübecker geschlagen bevor er geflüchtet wäre.

Der 33-Jährige wurde leicht verletzt, er musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.

Der tatverdächtige Eritreer wurde erkennungsdienstlich behandelt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen, danach kam er ins Polizeigewahrsam.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen.

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