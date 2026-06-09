POL-HL: PD HL / Gelebte Präventionsarbeit in allen Facetten: Silke Ziemann verabschiedet sich aus dem Dienstgeschäft

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Gelebte Präventionsarbeit in allen Facetten: Silke Ziemann verabschiedet sich aus dem Dienstgeschäft

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Lübeck (ots)

Anders als die polizeiliche Kriminalstatistik lässt sich das Ergebnis von Präventionsarbeit nicht durch ein präzises Zahlenwerk darstellen, ist nicht genau messbar. Dennoch spielen Verkehrs- oder Kriminalprävention eine wesentliche Rolle: Ohne polizeiliche Präventionsarbeit würde die Vermittlung grundlegender Verhaltensweisen zur Vermeidung von Gefahren verloren gehen. Präventionsarbeit erfordert eine Menge an persönlicher Überzeugung und Engagement. Präventionsarbeit muss man leben. Und genau das hat Silke Ziemann mit unermüdlichem Einsatz getan. Jetzt verabschiedet sich die Leiterin der Präventionsstelle der PD Lübeck aus dem Dienstgeschäft und blickt in Richtung Ruhestand.

Silke Ziemann gehörte zu den ersten Frauen, als sie 1987 bei der Landespolizei Schleswig-Holstein ihren Dienst antrat. Nach Abschluss ihrer Ausbildung machte sie ab 1990 ihre ersten Erfahrungen beim Bezirksrevier Ratzeburg, danach lernte sie ab 1993 die städtische Polizeiarbeit beim 1. Polizeirevier in Lübeck kennen. Seit dem Jahr 2001 zog es Silke Ziemann in das Sachgebiet 13 der damals noch benannten Polizeiinspektion Lübeck. Dort kam sie mit der Thematik Prävention in Berührung...und das ließ sie scheinbar nicht mehr los.

2011 nahm sie ihre Erfahrungen mit zur Polizeistation St. Jürgen und zur Polizeistation Hüxtertor, wo sie mehrere Jahre als stellvertretende Stationsleiterin arbeitete. Doch wer Präventionsarbeit lebt und auch künftig etwas bewegen möchte, den zieht es an die Wurzel der Tätigkeit zurück: So übernahm Silke Ziemann ab April 2019 die Leitung des Sachgebietes Prävention der Polizeidirektion Lübeck.

Gut vernetzt mit den Schulen in Lübeck und Ostholstein und als Mitglied der Lübecker Verkehrswacht war ihr die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr und die dazugehörige Verkehrserziehung in den Grundschulen wichtig. Die Präventionsbeamtin organisierte gemeinsam mit der Verkehrswacht und dem Round-Table die Aktion Toter Winkel in Lübeck, beschaffte über Sponsoren Warnwesten für Kinder und auch für viele Radfahrende in Lübeck und sorgte koordinierend und stets ansprechbar für zielgerichtete Präventionsarbeit in Lübeck und Ostholstein.

Gemeinsam mit den Beamten des Sachgebietes Prävention und auch den Sicherheitsberatern für Senioren kümmerte sie sich intensiv um den Schutz vor Straftaten im Zusammenhang mit älteren Menschen. Ob Aufsteller mit Notfallnummern für das Telefontischchen, Terminzettel mit Präventionshinweisen in Arztpraxen oder informierende Veranstaltungen bei älteren Menschen und deren Angehörigen vor Ort: Intensive Aufklärung zu den Themen Falsche Polizeibeamte, Schockanrufe und Telefonbetrug lagen Silke Ziemann am Herzen.

Aber auch mit der Wiedereinführung eigener polizeilicher Einbruchschutzberater, die Privatpersonen persönlich in ihren eigenen vier Wänden zum Thema Einbruchschutz beraten, setzte die Polizeihauptkommissarin frische Akzente in der Präventionsarbeit.

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