POL-HL: Stockelsdorf/Ostholstein Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (28.04.2025) wurde ein Schüler auf dem Schulweg in Stockelsdorf von einem unbekannten Sprinter angefahren. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 07.45 Uhr schob ein 13-jähriger Junge sein Fahrrad bei Grün an der Ampel in Höhe der Bushaltestelle Bergstraße über die Lohstraße in Stockelsdorf, als ein weißer Sprinter die Lohstraße in Richtung Bad Schwartau befuhr. Es wird geprüft, ob der Fahrzeugführer das Rotlicht missachtet hat.

Der Schüler geriet mit dem Vorderrad seines Fahrrades gegen den Sprinter und stürzte zu Boden. Er verletzte sich am Knie, das Fahrrad blieb unbeschädigt. Ein Mitschüler konnte den Unfallhergang beobachten, wobei keiner der Jungen das Kennzeichen des Sprinters erkennen konnte. Ein weiterer Autofahrer half dem Kind und entfernte sich dann vom Unfallort. Der Fahrer des Pkw wird als Zeuge des Unfallherganges gesucht.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter ohne auffällige Beschriftung oder Werbung handeln.

Die Polizei in Stockelsdorf ermittelt wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs, unterlassener Hilfeleistung sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Die ermittelnden Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum Unfallgeschehen oder zu den Unfallbeteiligten machen kann, wird gebeten sich mit den Ermittlern telefonisch unter 0451 - 498560 oder per Mail unter Stockelsdorf.Pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

