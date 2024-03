Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- Innenstadt

Zeugenaufruf nach erneuter Sachbeschädigung an einem PKW

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Freitag (21.-22.03.2024) wurde wiederholt ein PKW eines gemeinnützigen Vereins von Unbekannten in der Innenstadt in Lübeck beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstagabend, gegen 19:00 Uhr, parkten die Mitarbeiter eines gemeinnützigen Vereins den betroffenen Mercedes Vito auf einer Privatparkfläche an der Untertrave in der Lübecker Innenstadt. Am nächsten Morgen stellten sie dann fest, dass die Front- sowie Seitenscheiben des PKW mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen worden sind. Auch die beiden Außenspiegel des PKW wurden beschädigt.

Bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht zu Donnerstag (13.-14.03.2024), wurde der Mercedes Vito beschädigt. Auch in diesem Fall wurde die Frontscheibe von unbekannten Personen eingeschlagen.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach jetzigem Kenntnisstand auf ca. 3250 Euro.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen des 1. Polizeireviers werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Freitag (21.-22.03.2024) sowie in der letzten Woche in der Nacht zu Donnerstag (13.-14.03.2024) an der Untertrave vor dem Café "WuT" das Geschehen beobachtet haben und Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Lübeck unter der zentralen Rufnummer: 0451-131-0 oder per E-Mail unter: Luebeck.prev01@polizei.landsh.de entgegen.

