Zusammenstoß zweier Fahrzeuge fordert eine Verletzte

Lübeck (ots)

Am Samstag (21.05.2022) übersah ein Fahrzeugführer an der Einmündung Dannauer Bruch zur K48 einen von links kommenden PKW und rammte diesen seitlich. Der Kleinwagen landete anschließend auf dem Dach. Die Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen viertel nach neun des Abends befuhr ein 54-jähriger Mann aus Bargteheide mit seinem VW Touareg den Dannauer Bruch und beabsichtigte, nach links in die Putloser Chaussee (K48) in Richtung Weißenhaus einzubiegen. Dabei übersah er den Kleinwagen einer 55-jährigen Ostholsteinerin und stieß in dessen Seite. Der Suzuki Alto wurde durch den Aufprall auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg geschleudert und kam dort auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrzeugführerin wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit. Sie kam mit Verletzungen unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus in Neustadt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.500 Euro.

