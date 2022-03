Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Gertrud

Tresor aus Bäckereifiliale entwendet - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am Montag, 28.02.2022, kam es in der Bäckereifiliale eines REWE-Marktes in Lübeck zum gewaltsamen Entwenden eines Tresores. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf etwaige Täter geben können.

Kurz vor Mitternacht zum 01. März wurden Beamte des 3 Polizeireviers Lübeck in den REWE-Markt in die Lübecker Kantstraße geschickt. Dort kam es zu einer Alarmauslösung an einem Fenster. Vor Ort konnten die Polizisten ein geöffnetes Fenster feststellen. Unter Einsatz von Polizeidiensthunden wurde das Gebäude betreten und dort das Fehlen eines Tresors aus den Räumlichkeiten der integrierten Bäckerei festgestellt. Im Tresor lagerte Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Ob der oder die Täter sich zu Ladenschluss im Objekt versteckt hielten oder auf andere Weise in die Räumlichkeiten gelangten, ist Gegenstand der gegenwärtigen Ermittlungen. Wer jedoch am Montag, 28.02.2022, in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 00:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder sonst Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 1310 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell