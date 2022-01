Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Eutin

Versuchter Einbruch bei Juwelier in Eutin - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.01.2022) hat eine vermummte Person versucht, in ein Eutiner Juweliergeschäft einzubrechen. Der Einstieg in den Verkaufsraum misslang jedoch. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei in Eutin nun Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand hat sich der Einbruchsversuch gegen 05:45 Uhr ereignet. Zeugen wurden am frühen Morgen durch lautstarke Geräusche in der Königstraße geweckt, konnten den Lärm zunächst jedoch nicht zuordnen. Erst im Laufe des Tages stellte sich heraus, dass es sich offenbar um Aufbruchgeräusche handelte. Der oder die Täter:in hatte offenbar versucht, eine Fensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Königstraße einzuschlagen.

Beamte der Kriminalpolizei in Eutin haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Den Erkenntnissen zufolge flüchtete die Person nach der Tat mit einem Fahrrad in Richtung der Straßen Am Rosengarten und Schlossstraße.

Vor Hintergrund der laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht, denen am Sonntagmorgen im Bereich der Königstraße/Am Rosengarten/Schlossstraße eine verdächtige Person aufgefallen ist, die offensichtlich mit einem Touringfahrrad und zwei dazugehörigen Packtaschen unterwegs war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451-8010 oder per E-Mail Eutin.KPST@polizei.landsh.de entgegen.

