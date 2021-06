Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz 25 Fahrzeuge in Lübeck St. Lorenz beschädigt

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (23.06.2021) sind in Lübeck St. Lorenz 25 Fahrzeuge beschädigt worden. Der mutmaßliche Verursacher meldete sich noch am Abend beim 2. Polizeirevier. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest.

Tatbetroffen waren Fahrzeuge unterschiedlichster Fabrikate: Zehn Sachbeschädigungen registrierte die Polizei im Lehmkuhlenweg, 13 in der Wickedestraße und zwei in der Schwartauer Allee. In allen Fällen war der Lack an der Fahrer- oder Beifahrerseite der Fahrzeuge wellenartig mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt worden.

Tatverdächtig ist ein 34-jähriger Ostholsteiner, der noch am Mittwochabend persönlich beim 2. Polizeirevier erschien und auf die entstandenen Schäden hinwies. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in 25 Fällen ermittelt.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen werden weitere Zeugen gesucht, die am Mittwochabend verdächtige Personen im Bereich des Lehmkuhlenwegs, der Wickedestraße und der Schwartauer Allee beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

