Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord -Warendorpstraße

parkender Pkw beschädigt -Eigentümer eines weißen VW Golf gesucht

Lübeck (ots)

Ein 50-jährige Ostholsteinerin hat beim Einparken in der Warendorpstraße am Mittwoch (24.06.) einen parkenden Wagen angefahren. Die Fahrerin hinterließ einen Hinweiszettel und fuhr zunächst weiter. Am Abend meldete sie bei der Polizei in Bad Schwartau den Vorfall. Polizisten suchten die genannte Örtlichkeit auf und fanden den weißen Golf nicht mehr parkend vor. Die Ermittler des 2. Polizeireviers Lübeck suchen den Halter eines weißen VW Golf. Dessen Wagen müsste im hinteren Bereich der Fahrerseite Beschädigungen aufweisen.

Hinweise dazu bitte unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Mail an ED.Luebeck.2pr@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell