Lübecker Fahrradfahrer bei Unfall in der Beckergrube schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Freitagabend (19.06.2020) befuhr ein 77-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad die abschüssige und regennasse Fahrbahn der "Beckergrube" in Richtung "An der Untertrave".

Aus bisher noch ungeklärter Ursache verlor der Mann auf Höhe Beckergrube 12 die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den Gehsteig. Hier schlug er mit dem Kopf auf und zog sich schwere Verletzungen zu.

Nach medizinischer Erstversorgung durch die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarzteinsatzfahrzeuges wurde der Mann einer Lübecker Klinik zugeführt

