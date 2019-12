Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf Opferstöcke aus Kirche in Stockelsdorf entwendet

Lübeck (ots)

Vergangenen Donnerstag (19. Dezember 2019) sind aus der Kirche in Stockelsdorf zwei Opferstöcke entwendet worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht Zeugen.

Die Taten ereigneten sich nach derzeitigem Sachstand zwischen 17:15 und 17:45 Uhr. Unbekannte hatten aus der Kirche im Kirchweg kurz vor Beginn der Proben zum diesjährigen weihnachtlichen Krippenspiel zwei Opferstöcke aus dem Kirchenvorraum entwendet. Ein mit einer Kette gesichertes Behältnis wurde gewaltsam von dem hölzernen Opferstockständer abgetrennt. In den Behältnissen befanden sich noch die Spenden eines vorangegangenen Gottesdienstes. Im nahe gelegenen Gemeinderaum der Kirche an der Ahrensböker Straße war es zuvor zwischen 14.15 Uhr und 17:15 Uhr während einer Adventsfeier für Senioren zu Diebstählen aus den Jacken an der Garderobe gekommen.

Die Polizei in Stockelsdorf ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die am Donnerstagnachmittag vergangener Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirche beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0451 - 498560 entgegen.

