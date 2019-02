Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrollen der Polizei Trier im Rahmen des Trier-Tag

Trier (ots)

Am 20.02.19 wurden durch die Polizei Trier Verkehrskontrollen im Rahmen des sog. "Trier-Tages" durchgeführt.

An der Grundschule Ambrosius wurde eine Kontrolle bezüglich Kindersicherung und Parksituation durch sogenannte "Elterntaxis" durchgeführt. Die Verkehrsteilnehmer wurden darauf hingewiesen, dass es durch "Elterntaxis" oft zu Gefahrensituationen an der Schule kommt. (z.B. Rückstau und zwischen den Fahrzeugen laufende Kinder). Besser ist es, dass die Kinder einige Meter vor der Schule raus gelassen werden und einen Teil der Schulwegstrecke zu Fuß zurücklegen.

Bei Verkehrskontrollen in der Franz-Georg-Straße, Eurener Str. und der Fußgängerzone wurden 12 Verwarnungen wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ausgesprochen. 10 bekamen eine Anzeige wegen verbotswidriger Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt. -> Schon vermeidlich kurze Momente der Ablenkung hinter dem Steuer können fatale Folgen haben. Nur 2 Sekunden Unaufmerksamkeit bedeuten bei 50 km/h bereits rund 30 Meter Blindflug. 4 Radfahrende wurden wegen verbotswidriger Nutzung der Fußgängerzone in den für Radfahrende nicht freigegeben Bereichen verwarnt. In der Zeit von 11-19h ist das Befahren mit dem Fahrrad oder PKW dort nicht erlaubt. Bei einem Fahrzeugführer bestand der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Ebenfalls wurden bei ihm Dogenutensilien, ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker sowie eine Schreckschusswaffe gefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechend den Verstößen gegen das Betäubungsmittel-/ Waffen- und Straßenverkehrsgesetz Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die "Trier-Tage" finden wöchentlich an wechselnden Tagen im gesamten Stadtgebiet zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrsmoral und an Unfallhäufungsstellen statt.

Polizeiinspektion Trier Telefon: 0651-9779-3256 www.polizei.rlp.de/pitrier pitrier.jvs@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell