Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Rumäne verletzt zwei Personen durch Kopfstoß

Karlsruhe (ots)

Polizeibeamte wurden am späten Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, in ein Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt gerufen. Grund für den Einsatz war ein alkoholisierter Mann der dort wahllos Passanten behelligte und einem 31-jährigen Mann einen Kopfstoß verpasste, der hierdurch leicht verletzt wurde. Anschließend ging der renitente 36-Jährige in Richtung Europaplatz davon, wo er durch hinzugerufenen Polizeibeamte angetroffen werden konnte. Da aufgrund des Gemütszustandes des 36-jährigen Rumänen mit weiteren Ordnungsstörungen und Übergriffen zu rechnen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete der aggressive Mann mehrfach Widerstand. Bei der Verbringung in die Gewahrsamseinrichtung versetzte er einem Polizeibeamten einen Kopfstoß, so dass sich der Beamte in ärztliche Behandlung begeben musste und seinen Dienst nicht fortführen konnte. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei dem Rumänen einen Wert von fast 2,9 Promille.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell