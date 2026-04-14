Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfall beim Überholen eines Traktors

Ratzeburg (ots)

14.04.2026 | Kreis Stormarn | 11.04.2026 - Bargteheide

Bereits am 11.04.2026, gegen 13.20 Uhr kam es in der Jersbeker Straße in Bargteheide zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Überholvorgang eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges. Dabei erlitt eine unfallbeteiligte Person leichte Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Tesla-Fahrer aus dem Kreis Stormarn die Jersbeker Straße aus Bargteheide kommend in Fahrtrichtung Jersbek. Direkt vor ihm waren in gleicher Fahrtrichtung zwei Pkw sowie ein Traktor unterwegs. Der 41-Jährige setzte zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an und fuhr dafür auf die Gegenfahrspur. Als sich der Tesla in Höhe des vor ihm fahrenden VW-Sharan befand, soll auch dieses Fahrzeug zum Überholen ausgeschert haben, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß beider Pkw kam. Aufgrund dessen kam der Tesla nach links von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Der VW Sharan wurde zurück auf seine eigentliche Fahrspur gedrückt und kollidierte dabei mit dem vorausfahrenden Traktor. Die 66-jährige deutsche VW Fahrerin wurde zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch Ersthelfer vor Ort befreit werden.

Die aus dem Kreis Stormarn stammende Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tesla-Fahrer blieb unverletzt.

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