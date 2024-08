Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs

Ratzeburg (ots)

05. August 2024 | Kreis Stormarn - 03.08.2024 - Bad Oldesloe

Am Samstagabend (03. August 2024) wurde gegen 20:15 Uhr ein alkoholisierter E-Scooter- Fahrer in der Straße "Up den Pahl" in Bad Oldesloe gestoppt.

Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe überprüften am Samstagabend den Fahrer eines E-Scooters, der auf der Lily-Braun-Straße unterwegs war. Im Bereich des Löschteiches in der Straße "Up den Pahl" kontrollierten die Beamten den 38-jährigen Oldesloer. Hierbei wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 2,13 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.

Der Oldesloer wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell