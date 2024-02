BPOLI-WEIL: Gesuchter wird beim Raddiebstahl erwischt

Weil am Rhein (ots) - Mit zwei Haftbefehlen ist ein 31-jähriger Mann gesucht worden. Er hatte seine Gerichtskosten nicht bezahlt und erschien nicht zum Gerichtstermin. Nun sitzt er in Haft. Der deutsche Staatsangehörige reiste am Dienstagabend (30.01.2024) am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn nach Deutschland ein, als er in eine Kontrolle der Bundespolizei kam. ...

