Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Urlaubszeit ist Einbruchszeit

Ratzeburg (ots)

02. August 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 01.08.2024 - Schwarzenbek/ Kasseburg

Endlich Sommerferien, endlich Urlaub...

Einbrecher nutzen jedoch diese Urlaubsabwesenheiten. Sorgen Sie dafür, dass Haus oder Wohnung während Ihrer Abwesenheit bewohnt aussehen. Hierzu gehört beispielsweise auch eine regelmäßige Leerung des Briefkastens, das Öffnen und Schließen von Rollläden, Jalousien oder Gardinen. Nutzen Sie Zeitschaltuhren für Beleuchtungen oder interaktive Produkte. Wachsame Nachbarn sind ein guter Einbruchsschutz. Daher informieren Sie vertrauenswürdige Menschen in Ihrer Nachbarschaft, wenn sie länger abwesend sind. Achten Sie auch auf das, was Sie in den sozialen Medien mit allen teilen. Auch Einbrecher sind hier aktiv und finden so heraus, wo Wohnungen und Häuser unbewohnt sind. Weitere nützliche Verhaltenstipps finden sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/verhaltenstipps/

Im Bereich Schwarzenbek und Kasseburg wurden der Polizei zwei Einbrüche gemeldet. In der Zeit von Montag (29. Juli 2024), 18:00 Uhr bis Mittwoch (31. Juli 2024), 19:45 Uhr kam es im Veilchenweg in Schwarzenbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gewaltsam ein Kellerfenster auf und durchsuchten das Haus, während sich die Bewohner im Urlaub befanden.

In der Straße "Drosseleck" in Kasseburg kam es in der Zeit Von Dienstag (30. Juli 2024), 17 Uhr bis Donnerstag (01. August 2024), 09:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter öffneten eine Garagentür gewaltsam und gelangten durch die Garage in das Wohnhaus. Auch hier waren die Bewohner im Urlaub.

Für beide Einbrüche können derzeit keine Angaben zum Stehlgut und zur Schadenshöhe gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727707-0 und per E-Mail: Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell