Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dacheinsturz eines Supermarktes - Folgemeldung

Ratzeburg (ots)

01. August 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 30.07.2024 - Ratzeburg

Am Dienstag (30. Juli 2024) stürzte gegen 17:10 Uhr das Dach eines Supermarktes in der Möllner Straße in Ratzeburg teilweise ein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ratzeburg wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Baugefährdung dauern an. Das Gebäude wurde bereits am Dienstag beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat ein Gutachten zur Ermittlung der Ursache des Dacheinsturzes angeordnet. Ein Sachverständiger wurde beauftragt und wird in Kürze mit der Begutachtung beginnen. Mit einem Ergebnis ist frühestens in einigen Wochen zu rechnen.

Das Gebäude ist weiterhin stark einsturzgefährdet und darf daher nicht betreten werden. Auch in der unmittelbaren Nähe besteht Lebensgefahr. Das Gelände ist abgesperrt und wird durch einen Sicherheitsdienst bewacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell