Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verletzte nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

19. April 2022 | Kreis Stormarn - 18.04.2022 - Reinbek

Am Ostermontag kam es in der Sachsenwaldstraße in Reinbek zu einem Verkehrsunfall bei dem mehrere Personen, darunter ein Säugling, leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam ein 39- Jähriger aus der Nähe von Geesthacht mit einem BMW von der K 80 und wollte nach links in die Sachsenwaldstraße in Richtung Reinbek abbiegen. Hierbei übersah er aus ungeklärter Ursache einen Skoda, der aus Richtung Reinbek kam und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Skoda. Der 31- jährige Fahrer, die 29- jährige Mitfahrerin und ein 2 Monate alter Säugling wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell