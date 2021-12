Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots)

14. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 10.12.2021 - Ahrensburg

Am 10. Dezember 2021 kam es zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Ahrensburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach ersten Erkenntnissen erschien am 11.12.2021 eine 77- jährige Ammersbekerin beim Polizeirevier Ahrensburg und gab an, dass sie am Vortag einen Unfall verursacht hat. Sie wollte auf dem Edeka- Parkplatz in der Bahnhofsstraße mit ihrem Renault rückwärts ausparken. Kurz bevor sie die Parklücke verlassen habe, öffnete ein ihr unbekannter schlanker und dunkel gekleideter Mann die Beifahrertür und gab an, dass sie sein Auto angefahren hat. Aus Angst hat die 77- Jährige weiter ausgeparkt und sich mit ihrem Fahrzeug vom Unfallort entfernt.

Die Polizei sucht Zeugen und den Geschädigten, da diese Unfallflucht bisher nicht angezeigt wurde. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Geschädigten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell