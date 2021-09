Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

27. September 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.09.2021 - Kollow

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 26. September 2021 kam es gegen 06:00 Uhr auf der Landesstraße 219 zwischen Kollow und Schwarzenbek zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr ein 24- jähriger Schwarzenbeker mit einem Suzuki die Straße "Am Genesungsheim" in Kollow in Richtung Schwarzenbek. Aus ungeklärter Ursache kam der 24- Jährige nach rechts von der Fahrbahn und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.500 Euro geschätzt.

