Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fünfjähriges Kind beim Unfall mit einem Bus verletzt

Ratzeburg (ots)

07. Juni 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.06.2021 - Lauenburg

Am 06.06.2021 wurde ein fünfjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus in der Hamburger Straße in Lauenburg leichtverletzt.

Gegen 13.00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Linienbusfahrer die Hamburger Straße in Fahrtrichtung Boizenburg. Auf dem rechten Gehweg kam dem Linienbus das fünfjähriges Kind mit seinem Fahrrad entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor das Kind die Kontrolle über das Rad, stürzte und fiel auf die Fahrbahn, direkt vor den fahrenden Bus.

Das Kind zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Lüneburg gebracht. Der Lauenburger Busfahrer erlitt einen Schock.

Die ca. 20 Fahrgäste im Bus blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell