POL-RZ: Tödlicher Betriebsunfall

09. April 2021 | Kreis Stormarn - 08.04.2021 - Reinfeld

Am 08. April 2021 kam es gegen 13 Uhr in einer Firma im Weddernkamp in Reinfeld zu einem Betriebsunfall.

Nach bisherigem Erkenntnisstand sollte in der Firma eine ca. 10 Tonnen schwere Maschine eingebaut werden. Aus ungeklärter Ursache kippte diese und fiel auf einen 36- jährigen Mitarbeiter, der hierdurch tödliche Verletzungen erlitt.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Bad Oldesloe geführt.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

