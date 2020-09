Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vandale verletzt sich bei Sprung von Auto

Ratzeburg (ots)

01. September 2020 - Kreis Stormarn - 29.08.2020 - Ahrensburg

Am 29.08.2020 gegen 21:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da eine Person an einem Supermarkt in der Bogenstraße randalieren und ein Fahrzeug beschädigen sollte.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen 26-jährigen Ahrensburger neben einem Mercedes, dessen Motorhaube und Dach eingedellt waren. Der Mann klagte über Schmerzen.

Wie sich herausstellte, wollte der 26-Jährige kurz vor Ladenschluss noch einkaufen, wurde aber durch einen Mitarbeiter abgewiesen. Das habe der Mann nicht hinnehmen wollen und deshalb den Notruf der Polizei gerufen. Da die Mitarbeiter des Marktes jedoch darüber bestimmen dürfen, wann und ob sie Personen hereinlassen, konnte ihm nicht weitergeholfen werden. Aus Wut kletterte der Ahrensburger dann auf den, an der Wand des Marktes stehenden Mercedes und sprang auf ihm herum.

Als er danach vom Dach des PKW heruntersprang, knickte er um und verletzte sich, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zusätzlich wird er sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR

Die Polizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen.

