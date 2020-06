Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

29. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 27. Juni 2020 / Wentorf bei Hamburg

Am 27. Juni 2020, in der Zeit von 10:00 bis 10:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Eulenkamp in Wentorf bei Hamburg.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen suchten unbekannte Täter die Hauseingangstür des Einfamilienhauses auf und versuchten diese gewaltsam aufzubrechen. Die Hauseigentümer waren zur Tatzeit nicht zu Hause.

Die Täter ließen jedoch unverrichteter Dinge von der Tür ab und flüchteten in unbekannte Richtung. In das Gebäudeinnere gelangten sie nicht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Reinbek ermittelt und sucht nach Zeugen:

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wer konnte in dem o.g. Tatzeitraum im Eulenkamp oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten?

Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040 / 7277070.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Conny Habo

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell