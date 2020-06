Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle zur Geschwindigkeitsüberwachung am 26.06.2020 gegen 21:30 Uhr im Bereich Am Kanal in Frankenthal wurde durch die eingesetzten Beamten ein 37-jähriger Ludwigshafener mit seinem PKW kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass dieser seit 2017 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Insgesamt konnten 7 Geschwindigkeitsverstöße (Spitzenreiter 88 kmh)festgestellt und geahndet werden, sowie einige andere Verstöße wie Gurtpflicht, Handy am Steuer / Fahrrad, Beleuchtungsmängel).

