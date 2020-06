Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Unfälle mit Trunkenheit

Ratzeburg

11. Juni 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.06.2020 - Geesthacht

Gestern Abend, kam es in Geesthacht in der Straße Gerstenblöcken und der Hansastraße zu zwei Unfällen mit Trunkenheit. In einem Fall mit anschließender Fahrerflucht.

Gegen 22:25 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer eines VW Crafter einen Parkplatz in der Straße Gerstenblöcken. Nach ersten Erkenntnissen touchierte er dabei einen parkenden Smart fortwo im Frontbereich. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Bahnstraße / An der Post fort. Dort wurde er durch Zeugen auf den zuvor verursachten Unfall aufmerksam gemacht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Geesthacht nahmen während der Sachverhaltsklärung beim VW-Fahrer Atemalkoholgeruch war.

Nach einem Atemalkoholtest, der einen vorläufigen Wert von 2,13 Promille ergab, musste sich der Geesthachter einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 27-jährige wird sich nun wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2.000 Euro.

Zudem ereignete sich gegen 23:30 Uhr ein weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss in Geesthacht, in der Hansastraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 40-jähriger Toyota-Fahrer die Hansastraße aus Richtung Berliner Straßen kommend in Richtung Hamwarde. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der Geesthachter in Höhe Hammer Kamp nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Knick zum Stehen.

Durch die Beamten wurde Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,06 Promille. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hier entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

