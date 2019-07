POL-RZ: Pkw Brand

Polizeidirektion Ratzeburg

Reinfeld

Am 07.07.2019, gegen 02.30 Uhr, kam es auf einem kleinen Parkplatz in der Kieler Straße (gegenüber der Einmündung Schwanenstieg) in Reinfeld zu einem Pkw-Brand. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und über Notruf die Polizei und die Feuerwehr verständigt. Brandbetroffen war ein Pkw Opel Astra. Der Opel war rückwärts eingeparkt und brannte bis auf den Motorraum sowie den linken Vorderreifen vollständig aus. Das Feuer setzte auch Teile der angrenzenden Bäume und Vegetation in Brand. Ein links daneben, aber vorwärts eingeparkter Pkw (ebenfalls Opel Astra) wurde durch das Feuer am rechten Kotflügel vorne sowie der Beifahrertür beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer dürfte hinten links entstanden sein. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus.

Im Rahmen der Ermittlungen ging der Hinweis auf eine männliche Person ein, die sich noch während der Löscharbeiten nach etwaigen Brandfolgen erkundigte und dann die Örtlichkeit verließ. Ob dieser Mann mit einer möglichen Brandlegung in Zusammenhang steht, ist noch unklar. Der Mann wird wie folgt beschrieben.

- Ca. 40-50 Jahre alt - Ca. 1,80 m groß - Bartträger - Sprach aktzentfrei deutsch, lispelte aber leicht - Führte ein Fahrrad mit sich.

Zeugen gesucht.

Wer kann Angaben zum dem Feuer oder der oben beschriebenen Person machen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531 / 501-0.

