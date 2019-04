Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer landwirtschaftlichen Scheune

Ratzeburg (ots)

08.April 2019 | Kreis Stormarn - 07.04.2019 Barsbüttel / Stemwarde

Am 07.04.2019, gegen 01:15 Uhr, wurde in der Dorfstraße in Stemwarde ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Scheune mit angrenzenden Stallungen bereits in voller Ausdehnung.

Die in den Stallungen unterbrachten Kälber konnten durch den 36-jährigen Landwirt noch unverletzt gerettet werden.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000,- Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen.

