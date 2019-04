Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrerin schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

08.April 2019 | Kreis Stormarn - 06.04.2019 Ahrensburg

Am 06.04.2019, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich in der Manhagener Allee in Ahrensburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Ein 56-jähriger Mann aus Gilten befuhr mit einem Pkw Dacia Dokker die Manhagener Allee in Richtung Großhansdorf, um weiter in Richtung Sieker Landstraße zu fahren. Die Ampelanlage an der Kreuzung Manhagener Allee / Am Aalfang zeigte für den Giltener "grün". Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 48-jährige Ahrensburgerin im Kreuzungsbereich, von der Straße Am Aalfang kommend, mit ihrem Fahrrad unvermitttelt auf die Fahrbahn, um die Manhagener Allee zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin.

Die Ahrensburgerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der entstanden Sachschaden wird auf ca. 3200,- Euro geschätzt.

