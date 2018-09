POL-RZ: Nach Explosion in Imbiss: Flyer und Plakate

Ratzeburg (ots) - Schwarzenbek

Die Kriminalpolizei Geesthacht führt am 13.09.2018 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr mit Beamten der ersten Einsatzhundertschaft Eutin einen Zeugenaufruf durch. Im Stadtgebiet von Schwarzenbek werden Plakate aufgehängt und Flyer an Bürger verteilt.

Nach einer Brandstiftung vom 10.08.2018 in Schwarzenbek beim Imbiss Hevi´s wendet sich die Polizei erneut auch an die Öffentlichkeit. Jetzt geht es darum, Hinweise auf einen Zeugen zu erhalten, welcher sich kurz vor der Explosion mit seinem Fahrrad im Bereich des Hevi's aufgehalten haben soll.

