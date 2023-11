Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hitlergruß gezeigt

Polizei bittet um Hinweise + Unfallflucht am Erlenringcenter

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Cappel: Hitlergruß gezeigt

Nachdem ein Unbekannter gestern (27.11.2023) den Hitlergruß zeigte und "Sieg Heil" rief, ermittelt nun der Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei und sucht Zeugen.

Der bislang Unbekannte war, gegen 14:35 Uhr, gemeinsam mit zwei weiteren Männern auf dem Parkplatz des Tegut Einkaufsmarktes in der Marburger Straße unterwegs. Dort erhob er den Arm zum Hitlergruß und sagte "Sieg Heil". Die Männer gingen zur Haltestelle, stiegen dort in den Bus der Linie 3 und fuhren in Richtung Innenstadt. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei und beschrieben den Unbekannten als älteren Mann. Er trug eine Kappe mit buntem Print und rührte einen Rucksack, sowie einen Schirm mit sich. In der Hand hielt er eine Dose "V+". Wer hat die Situation auf dem Parkplatz mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten bzw. dessen Identität geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Unfallflucht am Erlenringcenter

Auf dem oberen Parkdeck beschädigte ein Unbekannter einen dort abgestellten schwarzen Ford B-Max am hinteren Stoßfänger und verursachte so einen 1.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Zeugen, die den Zusammenstoß am Donnerstag (23.11.2023), zwischen 19:00 Uhr 19:30 Uhr, im Erlenring mitbekommen haben, werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

