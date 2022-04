Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schaden am blauen Seat Tarraco - Tatort der Unfallflucht steht nicht fest + Positiver Drogentest um 09.20 Uhr + Haupteingangstür zum Hallenbad beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda/Wetter - Schaden am blauen Seat Tarraco - Tatort der Unfallflucht steht nicht fest

Die Unfallflucht, bei der an der Beifahrertür eines blauen Seat Tarraco ein sicherlich vierstelliger Schaden entstand, war am Mittwoch, 27. April, zwischen 16 und 18 Uhr. Der SUV parkte zunächst zwischen 16 und 17 Uhr im Industriegebiet Wehrda im Schwarzenborn auf dem Obi-Parkplatz und von 17.15 bis etwa 18 Uhr in Wetter auf dem Rewe-Parkplatz. Erst am Donnerstagmorgen bemerkte der Besitzer den Schaden an seinem Auto, wobei der Unfall seiner Ansicht nach nur auf einem der beiden Parkplätze passiert sein kann. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es auf der Beifahrerseite des blauen SUV zu einem Schaden gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Positiver Drogentest um 09.20 Uhr

Die Polizei Biedenkopf kontrollierte am Donnerstag, 28. April, gegen 09.20 Uhr, in Biedenkopf einen schwarzen Pkw, wobei sich der Verdacht ergab, dass der 20 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC. Die Fahrt war sofort zu Ende, die Begegnung mit der Polizei erst nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Wetter - Haupteingangstür zum Hallenbad beschädigt

Die Polizei Marburg ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an der Haupteingangstür zum Wetteraner Hallenbad in der Schulstraße. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro und entstand auf nicht feststehende Art und Weise. Aufgrund des Schadensbildes könnte ein Grund das Einschlagen z.B. von Diabologeschossen, Zwillengeschossen oder kleinen spitzen Steinen sein. Projektile lagen allerdings nicht am Ort des Geschehens. Wer hat zur Tatzeit zwischen Donnerstag, 14. und Donnerstag, 21. April am Hallenbad Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

