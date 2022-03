Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Wohnung - Neue Informationen (Bezug: Presseinformation vom 16. März)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Aufgrund der Ermittlungen und neuen Erkenntnisse besteht jetzt ein dringender Tatverdacht gegen die beiden Männer, die der 25-jährigen Mieterin der aufgebrochenen Wohnung am Dienstag, 15. März gegen 11.30 Uhr, im Hausflur entgegenkamen. Die Wohnungstür war aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Die Täter stahlen Bargeld und Goldschmuck im Gesamtwert von ungefähr 2700,- Euro. Unter dem Schmuck waren zwei Paar Goldohrringe, ein goldener Ring mit Stein und eine ebenfalls goldene Halskette mit einem Schriftzug und Datum. Die beiden Tatverdächtigen waren ungefähr 20 Jahre alt und 180 cm groß. Eine Person, mutmaßlich nordafrikanischer Herkunft, trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und eine Strickmütze. Der zweite Mann war mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Sein Erscheinungsbild wird als europäisch mit blonden Haaren und blauen Augen beschrieben. Mittlerweile steht fest, dass sich diese beiden Männer bereits vor der Tatzeit in der Beethovenstraße und in der Umgebung aufhielten und bereits dort auffällig in Wohnhäuser und Wohnungen schauten. Nach der Begegnung mit der Frau in dem Hausflur flüchteten beide Männer mit einem kleinen schwarzen Motorrad. Möglicherweise fielen sie auch dabei noch auf, da beide ohne Helm und entgegen der Einbahnstraße fuhren. Leider gibt es bislang noch keine weiteren Aussagen zu dem Motorrad. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wem ist das Motorrad aufgefallen und wer kann Angaben zu dem Zweirad machen? Wem sind diese Männer noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges in der Beethovenstraße gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg 06421/4060.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell