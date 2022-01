Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Stahlkugeln richten Schäden an + Teile der Beute nach Einbruch gefunden + Einbruch in Büro + Delle in der Tür (Berichtigung)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lixfeld - Stahlkugeln richten Schäden an

Zwei sichergestellte Stahlkugeln mit einem Durchmesse von ca. 1 Zentimeter richtete an einem Einfamilienhaus Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Eine Kugel durchschlug die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters, die andere zerstörte eine Schieferplatte an der Außenfassade. Diese Sachbeschädigungen in der Schelde-Lahn-Straße waren zwischen 19 Uhr am Samstag und 13 Uhr am folgenden Sonntag, 16. Januar. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Teile der Beute nach Einbruch gefunden

Von Montag auf Dienstag, 18. Januar, schlugen Einbrecher zwischen 15.30 und 07.55 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein und stiegen in die Räume eines Vereins in der Rudolf-Bultmann-Straße ein. Sie stahlen zwei Geldkassetten mit Bargeld und einen Schlüsselkasten mit 20 bis 25 Schlüsseln. Der oder die Täter ließen Teile der Beute im Schülerpark hinter zwei Parkbänken ganz in der Nähe der Straße zurück. Die Kripo Marburg sucht Zeugen des Einbruchs und Zeugen, die eventuell das Zurücklassen der Beute gesehen haben. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um einen grauen Schlüsselkasten und eine blaue Geldkassette. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Büro

Die Kripo Marburg bittet nach einem Einbruch in Büros im zweiten Stock eines Gebäudes in der Universtitätsstraße um sachdienliche Hinweise. Die Tatzeit war zwischen 19.30 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag, 18. Januar. Der oder die Täter kamen durch die mutmaßlich unverschlossene Hauseingangstür ins Gebäude und brachen dann im zweiten Stock gewaltsam die Tür zu Büros einer Beratungsstelle sowie verschlossene Schreibtischschubladen auf. Aus den Räumen fehlen zwei Geldkassetten mit einem dreistelligen Geldbetrag sowie eine externe Computerfestplatte. Wer hat eventuell Einbruchsgeräusche gehört und dabei jemanden gesehen? Wem sind fremde Personen im Haus aufgefallen?

Goßfelden - Delle in der Tür - Kombi in der Bahnhofstraße angefahren (BERICHTIGUNG)

Im nachfolgenden Bericht hatte sich im Text zum Unfallort ein Fehler eingeschlichen. Hier der berichtigte Text.

Am Montag, 17. Januar, um 06.25 Uhr, stellte die 35 Jahre alte Fahrerin ihren silbernen Audi Kombi gegenüber von dem Anwesen Bahnhofstraße 3 ab. Als sie um 11.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie sofort die Delle in der Fahrertür. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum Verursacher noch zum Hergang, der zum Schaden von mehreren Hundert Euro führte. Die Bahnhofstraße in Goßfelden ist eine stark frequentierte Straße, sodass sich die Unfallfluchtermittler Hinweise durch Zeugen erhoffen. Wer war zur fraglichen Zeit dort? Wer hat mit der Folge des möglichen Schadenseintritts an dem Kombi einen Vorfall oder ein Fahrmanöver bemerkt? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

