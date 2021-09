Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bundesligaerfahrender Neuzugang im Polizeioldtimer Museum Zweiter Öffnungstermin in diesem Jahr am 19. Sept.

Den zweiten Museumstag nach der fast zweijährigen Corona-Zwangspause planen die Marburger Museumsmacher für Sonntag, 19. September. Dann kommt zu den inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeugen ein weiteres, sehr außergewöhnliches, hinzu.

Wer also noch einmal mobile Kulturgeschichte live erleben möchte, hat am die vorletzte Gelegenheit in diesem Jahr. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr können die historischen Polizeioldies kostenlos besichtigt werden. Trotzdem müssen einige Hygieneregeln beachtet werden. Für den Hunger und Durst ist ebenso gesorgt, dafür zeichnet die Lahntaler Firma Traber verantwortlich.

Viele Besucher sind immer wieder begeistert von den liebevoll gepflegten Polizeifahrzeugen. Ob nun die kleine BMW-Isetta oder der furcht einlösende Räumpanzer von der Firma Thyssen Rheinstahl. Sie sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt und laden die Besucher zur Besichtigung ein. Jedes der Fahrzeuge ist ausführlich mit einer Schautafel beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert informieren kann.

Neue Halle Thema - Autobahnpolizei, Motorräder & Technik

Erstmals steht die neue Museumshalle zur Besichtigung bereit, dort geht es in erster Linie um Fahrzeuge der Autobahnpolizei sowie Motorräder. Zudem stehen einige Querschnittmodelle von Motoren und sonstigen Fahrzeugteilen zur Besichtigung bereit.

Neuzugang - Mobile Polizeiwache beim BVB

Zum Öffnungstermin präsentiert das Museums-Team einen VW vom Typ T4. Dieser VW-Bus gehörte von 2002 bis 2020 zum Polizeipräsidium Dortmund und diente als Mobile Wache bei Großveranstaltungen, wie beispielsweise Bundesligaspielen von Borussia Dortmund. Der VW T 4, Bj. 2002 mit seinem 2,5 L 4 Zylinder-Dieselmotor, hat ein Automatikgetriebe und 102 PS.

Seit Produktionsbeginn 1990, waren die VW Transporter der Baureihe T4, mit unterschiedlichsten Auf- und Ausbauten im Polizeidienst eingesetzt. So dienten sie beispielsweise als Streifenwagen, Mannschaftswagen, Befehlskraftwagen, Kontrollstellenfahrzeuge und vieles mehr. Der T4 vervollständigt nun die Sammlung der VW T-Serie im Polizeioldtimer Museum. Sechs "Bullis", wie sie liebevoll genannt werden, sind inzwischen dort zu sehen.

Hygiene muss sein

Allerdings muss auch der Pandemie Tribut gezollt werden, daher gilt die 3G-Regel. Das heißt nur vollständig geimpfte Personen, Genesene oder negativ Getestete haben Zutritt zum Museumgelände. In den Hallen besteht Maskenpflicht. Zudem wird mittels der Luca -App eine mögliche Nachverfolgung von Infektionsketten gewährleistet.

Nur noch ein Öffnungstermin

Den Besuchern bietet sich in diesem Jahr dann nur noch eine Möglichkeit dieses außergewöhnliche Museum zu besichtigen und zwar am Sonntag, 17. Oktober.

Das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum befindet sich etwas außerhalb von Marburg, an der Kreisstraße 69, Verlängerung der Cyriaxstraße des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei. Infos über das Museum mit einer Anfahrtsskizze findet man unter www.polizeioldtimer.de

