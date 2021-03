Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hessische Rettungsmedaille an zwei Marburger Polizisten überreicht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gießen/Marburg/Wiesbaden:

Die beiden Polizeioberkommissare Dominik Buchner und Kai Guntermann bekamen am 25.02.2021 durch Polizeivizepräsident Peter Kreuter die Hessische Rettungsmedaille überreicht. Er überreichte die ehrenvolle Auszeichnung im Namen des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.

"Durch Ihren herausragenden Einsatz und Ihre blitzschnelle Entscheidung haben Sie ein Menschenleben gerettet. Dafür möchte ich mich bedanken. Sie haben mit Ihrem mutigen Handeln viel Verantwortung bewiesen.", so Peter Kreuter bei der Aushändigung der Hessischen Rettungsmedaille.

Eigentlich, so der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, hätte die Auszeichnung bereits während des Hessentages in Bad Vilbel erfolgen sollen. Durch die coronabedingte Absage konnte die Auszeichnung nicht in dem gewohnten Rahmen stattfinden und wurde nun im kleinen Rahmen nachgeholt. Zu den ersten Gratulanten gehörte auch der Leiter der Polizeistation Marburg, Heinz Frank.

Die beiden Polizeibeamte der Polizeidirektion Marburg hatten am 12.11.2019, gegen 00.30 Uhr, während ihrer Streife die Meldung erhalten, dass eine männliche Person auf einem Bahngleis am Südbahnhof in Marburg liegen würde. Als Kai Guntermann und Dominik Buchner an den Gleisen entlangliefen, entdeckten sie den Mann auf dem Gleis liegend und sahen einen Zug, der mit hoher Geschwindigkeit in wenigen Sekunden durch den Südbahnhof fuhr. Im "Spurt" rannten die beiden Familienväter zu dem Mann und packten ihn am Kragen. Gerade als der Mann mit den Füßen zuletzt von den Gleisen gezogen wurde, rauschte der Zug vorbei. Der Mann und auch die beiden Beamten blieben unverletzt. Die Person wurde dann in eine Psychiatrie eingeliefert.

Kai Guntermann, 48 Jahre alt und zweiter von links auf dem Bild, wohnt im Landkreis Marburg-Biedenkopf und Dominik Buchner, 30 Jahre alt und zweiter von rechts auf dem Bild, wohnt im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Auf dem Bild sind neben den beiden Beamten noch der Leiter der Polizeistation Marburg, Polizeirat Heinz Frank (links), und Polizeivizepräsident Peter Kreuter (rechts) zu sehen. In den Händen halten die beiden Marburger Schutzleute die Urkunde.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell