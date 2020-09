Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ford Max touchiert;Zaun mitgezogen;Tritte gegen Fensterscheibe;Tischplatte beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ford Max touchiert

Stadtallendorf: Auf dem Parkplatz vor einer Drogerie in der Teichwiesenstraße touchierte ein Autofahrer am Freitag, 18. September, zwischen 13.30 und 15 Uhr, einen grauen Ford S-Max. Der Schaden hinten links beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Zaun mitgezogen

Ebsdorfergrund-Beltershausen: In einem Feldweg mit der Bezeichnung "Grüner Weg" touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Maschendrahtzaun und zog diesen etwa 15 Meter mit sich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montagabend, 21. September, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 22. September, 9.15 Uhr. Der Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Tritte gegen Fensterscheibe

Breidenbach: In der Nacht auf Dienstag, 22. September, beschädigte ein Randalierer an der Perftalhalle eine Fensterscheibe durch Tritte. Der Schaden beträgt 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Tischplatte beschädigt

Marburg: Die Sitzgruppe eines Kindergartens auf dem Gelände in der Erfurter Straße geriet zwischen Freitag, 18. September, 17 Uhr, und Montag, 21. September, 10.30 Uhr, in das Visier von Rowdys. Die Unbekannten zerbrachen auf dem Spielplatz der Einrichtung eine Tischplatte und verursachten so einen Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

