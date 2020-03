Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brennende Mülltonnen - Tatverdächtige festgenommen; Einbruch in Büro; Exhibitionist festgenommen; Schaden am Tiguan; Kollision beim Ausparken

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Brennende Mülltonnen - Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei Marburg nahm Dienstagabend (17. März) um ca. 22.15 Uhr im Taubenweg zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorübergehend fest. Der eine urinierte gerade gegen eine Hauswand, der andere versuchte gerade den Inhalt eines Briefkastens anzuzünden. Die Festnahme war das Ergebnis einer Fahndung nachdem gegen 21.45 Uhr in der Sybelstraße und kurze Zeit danach in der Ockershäuser Allee, also in unmittelbarer Nähe, Mülltonnen brannten. Die Mülltonnen standen mitten auf der Straße, sodass die Polizei sofort von vorsätzlichem Inbrandsetzen ausging. Durch die Brände gab es keinen weiteren, über die betroffenen Abfallbehälter hinausgehenden Schaden. Die Feuerwehr löschte jeweils. Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen standen unter Alkoholeinfluss. Der Alkotest zeigte 1,24 bzw. 1,25 Promille. Nach der Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg veranlasste die Polizei Blutproben. Nach den Maßnahmen übergab die Polizei die in Marburg lebenden Jungs den Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen dauern an.

Marburg - Einbruch in Büro

Erst flog ein Stein durchs Fenster, dann stieg der Täter durch die zerstörte Scheibe in ein Büro in der Frauenbergstraße 24 ein. Den Spuren nach durchsuchte er das Büro - vermutlich nach Bargeld. Nach den ersten Überprüfungen fehlt nichts. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 16.15 Uhr am Montag und 06.20 Uhr am Dienstag, 17. März. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Exhibitionist festgenommen

Am Dienstag, 17. März, bettelte ein 44 Jahre alter Mann sozusagen um seine Festnahme. Er kehrte, nachdem man ihn beim ersten Auftreten schon einmal im wahrsten Sinne des Wortes in der Hoherainstraße vom Hof gejagt hatte, wieder zurück und zeigte sich erneut in exhibitionistischer Weise bevor er dann flüchtete. Die jetzt gerufene Polizei fahndete, fand ihn versteckt hinter einem Holzstapel und nahm den im Hinterland lebenden, bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann um 21.40 Uhr vorübergehend fest. Er stand mit laut Alkotest über 1,4 Promille unter Alkoholeinfluss. Die Polizei entließ ihn nach den notwendigen Maßnahmen um 01.15 Uhr nach Hause.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Gladenbach - Schaden am Tiguan

Tatort der Sachbeschädigung oder Unfallflucht ist der Rewe-Parkplatz in der Kirchbergstraße, Tatzeit war am Donnerstag, 12. März, zwischen 10.30 und 11.45 Uhr. In dieser Zeit entstand an der Fahrertür eines anthrazitfarbenen VW Tiguan ein Schaden in noch nicht feststehender Höhe. Ob es durch ein Fahrmanöver mit einem Auto oder mit einem Einkaufswagen oder durch ein unachtsames Öffnen der Tür zu dem Schaden kam, steht derzeit nicht fest. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Marburg - Kollision beim Ausparken

Nach den vorliegenden Informationen parkte ein dunkles Auto mit Marburger Kennzeichen und den Zwischenbuchstaben ET auf dem Parkplatz der Siemensstraße 24 aus und beschädigte dabei einen schwarzen Mercedes Benz. Am Mercedes entstand an der vorderen Stoßstange ein Schaden von mindestens 500 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, 17. März, gegen 23.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell