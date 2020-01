Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Axthieb verfehlt Opfer - Haftbefehl gegen 51-jährigen Deutschen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Marburg

Nach einem fehlgeschlagenen Axthieb befindet sich ein 51 Jahre alter Deutscher in Untersu-chungshaft. Das Opfer blieb unverletzt. Vorausgegangen waren seit Silvester andauernde, wie-derkehrende Streitigkeiten zwischen den zwei untereinander bekannten Männern.

Nach den ersten Ermittlungen führte der alkoholisierte Beschuldigte am Samstag, 11. Januar, gegen 14 Uhr am Erlenring/Elisabeth-Blochmann-Platz mit einer Axt einen zielgerichteten Hieb gegen einen 36 Jahre alten Mann aus. Durch eine Abwehrreaktion konnte dieser ausweichen und blieb unverletzt. Der 51-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und die Axt sicher-gestellt. Der Beschuldigte wurde am Sonntag, 12. Januar, dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbe-fehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

