POL-MR: 13-Jähriger verursacht bei heimlicher Spritztour mit Omas Auto einen Unfall

Marburg-Biedenkopf (ots)

Emsdorf -

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Januar, um 03.50 Uhr, endete eine heimliche Spritztour mit dem auf die Oma zugelassenen Auto für zwei 13 Jahre alten Jungen in Emsdorf mit einem Verkehrsunfall. Er und sein gleichaltriger Mitfahrer blieben unverletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen wechselten sich die beiden mit dem Fahren wohl ab. In der Straße Am Graben kam der Fahrer dann zu weit nach rechts und streifte einen geparkten VW Touareg. Bei Zurücksetzten stieß der Kleinwagen gegen ein weiteres geparktes Auto, einen gelben VW Bus. Der Gesamtschaden liegt bei vermutlich mindestens 5000 Euro. Die Flucht vom Unfallort nutzte den Kindern nichts. Zeugenaussagen führten letztlich zum Auto und die weiteren Ermittlungen zu den Jungs. Derzeit ist nicht bekannt, seit wann und wo überall die Jungen mit dem Auto schon unterwegs war.

