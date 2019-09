Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kater muss eingeschläfert werden - Polizei ermittelt und sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kater muss eingeschläfert werden - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bad Endbach- Schlierbach: Nach einem Vorfall, der sich zwischen Dienstag, 3. September, 21 Uhr und Donnerstag, 5. September, 20.40 Uhr ereignete, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Beamten erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. Der Besitzer ließ seinen schwarzen-weißen Kater am Dienstagabend aus dem Haus. Entgegen der sonstigen Gewohnheiten kehrte der Vierbeiner an nächsten Morgen nicht zurück. Die Suche des Besitzers nach dem Tier verlief anschließend ohne Erfolg. Am Donnerstagabend tauchte der Kater letztendlich mit Verletzungen vor dem Wohnhaus wieder auf. Nach einer tierärztlichen Untersuchung geht die Polizei derzeit von einer Schussverletzung aus. Aufgrund der schweren Verletzung musste die Katze eingeschläfert werden. Die Ermittlungen zu der benutzten Waffe dauern derzeit noch an. Der genaue Tatort steht nicht fest. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass die Schussabgabe im Feld in unmittelbarer Nähe der Ortschaft erfolgte. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen machen können, setzen sich bitte mit der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, in Verbindung.

