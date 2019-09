Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hubwagen als Ramme benutzt - Einbrecher werfen mit Steinen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hubwagen als Ramme benutzt - Einbrecher werfen mit Steinen

Kirchhain: Einen Schaden von etwa 2000 Euro hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 4. September bei einem versuchten Einbruch in der Frankfurter Straße. Bei der Flucht warfen die Täter Steine in Richtung der alarmierten Polizei. Gegen 1.30 Uhr nahmen die Diebe den derzeit provisorisch betriebenen Lebensmittelmarkt (Umbauarbeiten) ins Visier. Sie schnappten sich zuvor von der angrenzenden Baustelle einen fahrbaren Hubwagen (Hubarbeitsbühne), rammten die Eingangstür des Marktes und lösten dabei die Alarmanlage aus. Die alarmierten Streifen der Polizei wurden beim Eintreffen am Tatort aus Richtung der Bahngleise mit Schottersteinen beworfen. Glücklicherweise wurde dabei keiner der Anwesenden getroffen. Die Einbrecher flüchteten anschließend ohne Beute unerkannt über die Gleise in Richtung Bahnhof Kirchhain. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Mithilfe: Wem sind rund um den Markt verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen? Dabei können auch schon Beobachtungen kurz vor dem eigentlichen Tatgeschehen von Bedeutung sein. Wer hat nach dem versuchten Einbruch Personen rund um den Bahnhof wahrgenommen, eventuell sogar schnell rennend? Hinweise bitte an das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

