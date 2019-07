Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall unter Alkoholeinfluss: Rad- und Pedelecfahrer stoßen zusammen - Hilden - 1907034

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (4. Juli 2019) ist auf der Düsseldorfer Straße in Hilden ein Rad- mit einem Pedelecfahrer zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er stand bei dem Unfall unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 22:20 Uhr fuhren ein 61 Jahre alter Mann aus Hilden mit seinem Fahrrad sowie ein 54-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pedelec über die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf. An der Kreuzung mit der Otto-Hahn-Straße mussten beide wegen einer roten Ampel bremsen. Zwischen den beiden kam es zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, weil der Düsseldorfer den Hildener darauf hinwies, dass dieser ohne Licht am Fahrrad unterwegs war. Als die Ampel kurz darauf wieder auf grün sprang, fuhr der 61-jährige Hildener mit seinem Fahrrad von hinten auf das Pedelec des Düsseldorfers auf. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen an den Armen zu. Der Pedelec-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Ein Zeuge hatte den Unfall mitbekommen und die Polizei verständigt. Als diese am Unfallort eintraf, stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer merklich unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille (0,61 mg/l).

Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Hier wurde ihm außerdem eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

